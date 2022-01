Gonçalo Franco testou positivo pela terceira vez à covid-19, falhando desta forma a receção do Moreirense ao Santa Clara, agendada para as 15h30 deste sábado.



O médio de 21 anos já tinha estado infetado em novembro de 2020 e fevereiro de 2021.



O jovem jogador foi o único caso de infeção registado entre jogadores, equipa técnica e restante ‘staff’ numa bateria de despistagem efetuada na quinta-feira, estando assintomático e a cumprir isolamento, de acordo com uma fonte do clube, em informações presentadas à Agência Lusa.

Ricardo Sá Pinto não pode contar igualmente com os lesionados Godfried Frimpong e Filipe Soares nem com os castigados Artur Jorge e Fábio Pacheco. Sori Mané esteve ao serviço da seleção da Guiné-Bissau na CAN mas não regressa a tempo do jogo com o Santa Clara.