FIGURA: Samuel Lino (Gil Vicente)

O Gil Vicente só apontou dois golos no campeonato e ambos foram apontados por Samuel Lino. O avançado brasileiro voltou a estar em destaque neste encontro, fazendo a rede balançar por duas vezes, contudo um dos lances foi anulado. Veloz, sempre em jogo a pedir bola, está a revelar-se uma boa surpresa, depois dos apontamentos deixados na temporada passada.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Niasse

O Gil Vicente entrou melhor e chegava com maior facilidade à baliza tondelense. Ainda assim, o domínio não era muito acentuado, mas, aos 12’, Niasse travou em falta Leauty, que seguia isolado, e foi expulso. A jogar com dez, os galos assumiram por completo as despesas da partida e a formação beirã só a espaços, de contra-ataque, é que conseguiu chegar à baliza à guarda de Denis.

OUTROS DESTAQUES

Leauty (Gil Vicente): Juntamente com Lino, foi o jogador que mais agitou o ataque barcelense. Fazendo da velocidade a principal arma, mostrou, também, ser combativo. Esteve na origem da expulsão de Niasse.

Filipe Ferreira (Tondela): Teve muito trabalho a defender a ala esquerda, mas foi no ataque que se destacou. À falta de oportunidades do Tondela, Filipe Ferreira tirou um coelho da cartola e com um grande remate fez o golo que valeu um ponto para a turma beirã.