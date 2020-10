Um golo caído do céu salvou o Tondela de sofrer a terceira derrota consecutiva na Liga e impediu o triunfo do Gil Vicente, que jogou com mais um jogador quase toda a partida. Samuel Lino abriu o marcador no primeiro tempo - marcou outro anulado pelo VAR -, e Filipe Ferreira, com um centro/remate, fez o empate num jogo onde os tondelenses não tiveram uma única oportunidade de golo.

Num jogo de sentido único, a turma barcelense podia ter construído uma vantagem tranquila, mas deixou-se adormecer pelo beirões, que pouco mais puderam fazer depois do guardião Niasse ser expulso logo aos 12’. Ainda assim, os galos seguem invictos no campeonato, ao passo que o Tondela continua sem ganhar.

O Gil Vicente, depois de ver o jogo inaugural com o Sporting adiado devido aos casos de Covid19, venceu em casa o Portimonense (1-0) e empatou no reduto do Santa Clara (0-0). Por isso, entrava para este jogo no 9.º lugar, oito posições à frente do adversário. O Tondela não tem tido um início de temporada favorável. Empatou (1-1) no jogo da estreia, frente ao Rio Ave, e perdeu os dois seguintes, frente ao Marítimo (2-1) e Sp. Braga (0-4).

Se os galos queriam manter a boa performance caseira trazida já da época transata, a formação orientada por Pako Ayestarán procurava um resultado moralizador para animar as hostes beirãs e encarar os próximos encontros com maior confiança. Contudo, desde o início que a turma barcelense assumiu as rédeas do jogo e tudo ficou mais fácil ainda antes do quarto de hora, altura em que o guarda-redes Niasse foi expulso por travar o isolado Leauty.

A partir daí, só deu Gil Vicente. Com variações constantes de flanco e com o ataque à profundidade, aproveitando a velocidade do trio L (Leauty, Lino e Lourency), encostaram o Tondela às cordas e acabaram mesmo por marcar. Joel cruzou da direita, Jota Gonçalves falhou o corte e Samuel Lino apareceu a abrir o marcador. É o segundo golo do avançado no campeonato. Os tondelenses tentavam jogar no contra-ataque, mas nunca foram bem-sucedidos.

A toada de jogo manteve-se no segundo tempo e os barcelenses voltaram a marcar, uma vez mais por Samuel Lino. Contudo, desta feita, o lance foi analisado pelo VAR e acabou invalidade por fora de jogo de … três centímetros.

Contra a corrente de jogo, o Tondela acabou por chegar ao empate, com um golo que teve tanto de espetacular como de sorte. Filipe Ferreira, desde a esquerda, tentou tirar um cruzamento, mas acabou por colocar o esférico na gaveta. Grande golo, sem hipóteses de defesa para Denis.

A resposta gilista foi imediata e foi Trigueira que evitou o segundo barcelense. Leauty, na cara do golo, rematou para grande defesa do guardião auriverde. A turma das beiras recuou no terreno e os galos começaram a ter mais dificuldades em chegar à área contrária. Até ao final, o Gil Vicente tentou, quase sempre mal, chegar ao triunfo, mas nunca conseguiu voltar a encostar o esférico nas redes.