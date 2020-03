Sp. Braga e Boavista iam defrontar-se este domingo em jogo da 26.ª jornada da Liga, mas a partida acabou por não se realizar devido à pandemia de Covid-19.

Ora, os dois clubes fizeram questão de entrar em «campo» na mesma e disputaram uma partida do jogo... do sério.

Paulinho representou as cores dos bracarenses e Ricardo Costa as axadrezadas, e o resultado foi um «empate técnico no ringue» a cinco, como anunciou de forma descontraída o emblema do Minho.