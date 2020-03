O Desportivo das Aves emitiu este domingo um comunicado a justificar os salários em atrasos dos jogadores da equipa principal e de sub-23 com as consequências da pandemia de Covid-19.

Na nota, o emblema avense explica que a situação deve-se «ao facto de a atividade económica da China [país de onde é o dono da SAD] ainda não ter sido retomada a cem por cento [por causa do novo coronavírus] e de isso impedir os responsáveis de fazerem a gestão interna esperada».

Refira-se que nas últimas horas, Afonso Figueiredo e Quentin Bernardeau mostraram publicamente desagrado pela situação. O plantel do Desp. Aves não recebe desde dezembro de 2019.

O comunicado na íntegra:

«Dadas as declarações de vários jogadores do clube vindas a público nas últimas horas, por causa da situação de incumprimento salarial e das suas consequências na vida dos profissionais do clube, a SAD do CD Aves vem a público explicar, uma vez mais, que esta situação se deve ao facto da atividade económica da China ainda não ter sido retomada a cem por cento e de isso vir a impedir os seus responsáveis de fazer a gestão interna esperada, situação de que Portugal vem tomando noção nos últimos dias, com os constrangimentos impostos na vida dos portugueses por causa do Covid-19. Neste contexto de contágio galopante, acreditamos que nem as medidas entretanto tomadas pela Liga portuguesa cheguem a tempo para atenuar a situação.

A toda a esta situação juntam-se os maus resultados da equipa, que também não têm ajudado a SAD do CD Aves, limitando-lhe as transferências na janela de inverno e impedindo-a de reforçar o plantel. Apesar deste contexto adverso, a SAD do CD Aves reforça a intenção de cumprir com as suas obrigações e de normalizar todas as situações o mais rapidamente possível.

A direção»