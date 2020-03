Afonso Figueiredo aproveitou a transmissão 'online' de um simulador de futebol para chamar a atenção para os graves problemas que o balneário do Desportivo das Aves atravessa.



O lateral esquerdo e capitão avense defrontava Pepelu (Tondela) numa ação virtual organizada pela Liga e esteve dois minutos sem jogar no início da segunda parte, limitando-se a trocar a bola na sua defesa



O Maisfutebol confirmou que essa ação foi um protesto simbólico pelos dois meses de salários em atraso que o plantel do Aves tem - janeiro e fevereiro -, situação que tem deixado vários futebolistas do plantel profissional e dos Sub-23 em enormes dificuldades.



A situação é tão má que já levou, de resto, o Sindicato a ativar o Fundo de Garantia Salarial.



De acordo com o que apurámos, Afonso avisara na véspera o seu adversário neste jogo, Pepelu, para o que estava a pensar executar. Teve, de imediato, o apoio e concordância do médio espanhol.



Afonso Figueiredo, 27 anos, é um dos líderes do balneário do Aves e nome muito respeitado pelos colegas.