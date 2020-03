O guarda-redes do Desportivo das Aves, Quentin Bernardeau, falou aos microfones da RMC Sport sobre a situação que o plantel avense vive, com salários em atraso há vários meses.

«Vamos no terceiro mês sem receber. Não recebemos um único salário em 2020. Em fevereiro começámos a reclamar e dissemos que íamos marcar uma greve. No dia seguinte, um jornal escreveu que não tínhamos sido pagos por causa da pandemia de Covid-19», disse o jogador de 26 anos.

«Tenho colegas de equipa que dizem que esta situação é impossível. Vão pedir à direção um adiantamento porque não conseguem mais. E mesmo assim, o clube não paga», prosseguiu.

Bernardeau contou depois um episódio vivido antes do jogo com o Sporting (a 8 de março) e que deixou os jogadores ainda mais insatisfeitos: a diretora geral prometeu que os salários em atrasos seriam pagos nessa semana, mas acabou por fazê-lo com apenas dois atletas.

«Foram os dois jogadores mais valiosos no mercado, os nossos dois avançados. Soubemos que a diretora geral tinha pago a esses dois jogadores através da sua conta pessoal. Quando descobrimos, o resto do plantel ficou louco. Ou pagam a toda a gente ou não pagam a ninguém», atirou.