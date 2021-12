Francisco Sánchez, diretor desportivo do Valladolid, revelou que o clube ainda não contatou o Sporting para abordar a possível compra do passe de Gonzalo Plata e garante que o jogador não foi castigado na sequência do acidente de carro em que esteve envolvido, apesar de ter ficado fora das convocatórias nos jogos que se seguiram.

«Gostaria de virar a página. O rapaz cometeu um erro grave, um erro difícil de entender (…). Ele sabe que cometeu um erro, um erro que podia ter tido resultados bastante piores. Um jogador do Valladolid pode fazer o que bem entender, mas tem de saber que representa um clube, uma instituição, uma cidade…as crianças olham para eles como referências e há que ter consciência disso», começou por referir o dirigente em declarações ao El Día de Valladolid.

Tanto o diretor desportivo, como o treinador vieram a público garantir que Plata ia ser apenas alvo de uma sanção pecuniária, mas não desportiva, mas a verdade é que o avançado ficou fora das convocatórias do Valladolid. «Não vejo isso como castigo, nem o treinador. Foi uma decisão técnica. A minha decisão foi apenas sancioná-lo economicamente e não desportivamente. Pacheta decidiu deixá-lo de fora por dois jogos. Não considero isso um castigo. Foi um rapaz que foi notícia nos jornais nacionais e locais e teve de enfrentar uma situação que tem de aceitar, mas que é complexa. Mais importante do que La Plata é a equipa», explicou.

Quanto ao futuro, Sánchez recordou que o clube tem uma opção de compra do passe de Gonzalo Plata, mas ainda não tomou qualquer decisão sobre esse assunto. «Quisemos manter uma opção de compra, é verdade que os valores em causa nos dias de hoje são complicados, mas a verdade é que temos essa opção. Podem acontecer diferentes circunstâncias, mas ainda é cedo e não analisámos, nem falámos sobre essa opção», garantiu ainda.