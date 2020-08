O Rio Ave reservou uma pequena surpresa na cerimónia de apresentação da equipa. Os vilacondenses oficializaram as contratações de Ivo Pinto e de Nando Pijnaker.



O primeiro é lateral-direito e representou o Famalicão na última temporada cedido pelo Dínamo de Zagreb. Por sua vez, o segundo é defesa, tem 21 anos e chega dos suíços do Grasshoppers. Pijnaker é internacional jovem pela Nova Zelândia e conta com um título nacional alcançado ao serviço dos Eastern Suburbs.



Refira-se que Mehdi Taremi, avançado que está a caminho do FC Porto, não foi apresentado.