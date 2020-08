O FC Porto vai ceder André Pereira em definitivo ao Rio Ave envolvido no negócio de Mehdi Taremi.



O avançado entra no último ano de contrato e não faz parte dos planos de Sérgio Conceição, aguardando apenas a concretização da transferência do iraniano para se apresentar em Vila do Conde.



Os dragões esperam a chegada de Taremi a Portugal, prevista para este domingo, para acertar os últimos detalhes do contrato e finalizar o acordo. Tal como o Maisfutebol escreveu, o Sporting intrometeu-se na corrida pelo jogador persa e apresentou-lhe uma proposta superior à dos dragões. No entanto, essa abordagem não abala a decisão do futebolista em representar os azuis e brancos.



Além de André Pereira, existe a possibilidade de o Rio Ave receber outro jogador a título de empréstimo. Após duas cedências a Vitória e Saragoça, o atacante luso prepara-se para deixar o FC Porto em definitivo. Despede-se com 24 jogos (dois golos) e dois títulos no currículo.