Declarações do treinador do Arouca, Daniel Ramos, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o FC Porto (1-1), em jogo da 4.ª jornada da I Liga portuguesa. Além da análise ao jogo e de explicar a conversa que teve com o árbitro e com o adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, no penálti revertido aos dragões, o técnico abordou a situação do defesa Jerome Opoku, que nas últimas horas recorreu às redes sociais para deixar a seguinte frase: «Nunca experienciei este comportamento nojento de um clube».

[Situação de Opoku no Arouca:] «Não sei, nem sei sequer o que ele publicou. O que posso dizer em relação a ele é que tem dois anos de contrato com o clube, é a informação que tenho. Disseram-me que tem de trabalhar para merecer. A partir do momento em que não está a 100 por cento, não faz parte dos planos. Quando estiver a 100 por cento, certamente que sim. Conto com ele, conto com todos, não quero deixar nenhum jogador cair. Agora, é preciso ser-se profissional e para se representar um clube como o Arouca, tem de ser-se sério, mostrar que se quer ajudar e estar disponível para ir dentro de campo. Foi o que aconteceu hoje, tinha toda a gente a querer ajudar, a querer fazer e por isso é que conseguimos esta prestação positiva.»