O treinador do Marítimo, João Henriques, destacou este sábado o momento positivo do Benfica, dos resultados às individualidades que possui no plantel, mas notou que a equipa de Roger Schmidt «não vai ganhar todos os jogos até ao final», nem os insulares vão perder sempre.

Benfica e Marítimo, primeiro e último classificados, respetivamente com 18 e zero pontos, encontram-se no domingo para a sétima jornada da I Liga.

«É evidente que estamos perante um adversário que está moralizado, que vem de uma sequência extraordinária de resultados e tem individualidades muito boas. Agora, nós com os nossos argumentos, sabendo que o Benfica não vai ganhar os jogos todos até ao final e que nós também não os vamos perder. Portanto, algum dia vai acontecer, o Benfica vai perder pontos e o Marítimo vencê-los», destacou João Henriques, que vai disputar o segundo jogo oficial pelos madeirenses, na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico reconheceu a dificuldade perante um conjunto que entre a I Liga e a Liga dos Campeões tem um registo 100 por cento vitorioso nesta temporada, com 12 vitórias, a última em Turim ante a Juventus, por 2-1.

«Todas as equipas técnicas observam os adversários e, se fosse fácil, já alguém [os] tinha parado. Estamos aqui com essa ambição, porque a qualquer altura pode acontecer e nós queremos que essa situação aconteça já no domingo», sublinhou, ressalvando que o Benfica se trata «em termos técnico-táticos da melhor equipa do campeonato neste momento».

O Marítimo atravessa um ciclo negativo neste arranque da competição, sem qualquer ponto somado e com a primeira troca de treinador na I Liga de 2022/23, com a saída de Vasco Seabra após a quinta jornada. João Henriques mostrou-se convicto que de que o Marítimo vai fazer um bom jogo, garantindo competitividade e capacidade de disputar os três pontos.

«Vamos fazer o nosso trabalho, não vamos só para defender. Sabemos de antemão que é natural que o adversário tenha mais tempo de posse de bola e que vamos ter mais tempo no processo defensivo, não que seja estratégico, mas sim porque sabemos do poderio do adversário», afirmou o treinador do Marítimo.

O Benfica-Marítimo joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.