O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, considerou esta sexta-feira que o jogo adiado ante o Sporting não vai afetar a equipa e que serviu até para alguns jogadores terem uma melhor preparação para o que está para vir.

«O único aspeto negativo foi a falta da competição. Relativamente ao treino não houve nenhum impacto, bem pelo contrário. Há jogadores que precisavam de treinar e tiveram oportunidade de, no próprio dia, o fazer. Fizemos uma sessão de treino boa com os jogadores que sabíamos que não iam jogar, ou iriam ter poucos minutos. A falta de competição será o único ponto negativo. Tudo o resto é facilmente ultrapassável», frisou o técnico do Famalicão, em conferência de imprensa.

Sobre o jogo com o Farense, da 21.ª jornada, João Pedro Sousa disse que a equipa está melhor do que no jogo da primeira volta, com o intuito de voltar às vitórias. Espera encontrar uma equipa «de qualidade», mas disse ter bem cientes os objetivos, que passam por regressar o mais rapidamente às vitórias.

«É uma equipa muito competitiva, competente. Com um corredor central experiente, de qualidade, que consegue gerir os tempos do jogo. É agressivo quando precisa de ser agressivo. Um campo tradicionalmente difícil para todas as equipas. Já os tivemos aqui na primeira volta, sendo que o contexto é diferente. Nós estamos melhor, o Farense está melhor. O jogo parece-me difícil, mas queremos regressar às vitórias e, se possível, já no jogo de amanhã (sábado)», salientou, fazendo ainda uma referência a Riccieli que, no mercado de inverno, esteve perto de sair do Famalicão. No entanto, o negócio acabou por não se concretizar.

«O Riccieli está totalmente disponível e focado no Famalicão. Eu não tinha dúvidas disso. Quando o Riccieli percebeu que o negócio não se ia fazer, foi ele que falou comigo a dizer que estava pronto e a 100 por cento no Famalicão. É o meu capitão. O Riccieli é um jogador muito importante cá dentro», garantiu, destacando a importância de vender jogadores e o orgulho que sente por contribuir para isso.

«Vender vamos ter sempre de vender, se queremos manter o clube em crescimento. A primeira vez que entrei no Famalicão foi em 2009 e sei o que encontrei. Hoje, é com alegria imensa que vejo como as coisas estão. Tem a ver não só com a performance desportiva, mas essencialmente pelas vendas. O Famalicão vende e reinveste as mais-valias, seja na aquisição de um ou outro jogador, mas também nas infraestruturas, que hoje estão mais maduras», referiu, abordando também a importância de ter o novo estádio.

«Depois, há o sonho do novo estádio, que vai passar à realidade. Há um plano e tudo depende muito das transferências que se possam fazer. Sem nunca descurar, claro, o plano desportivo. Se falar só como treinador, o que quero é ficar em quarto ou quinto lugar».

O Famalicão, que é 9.º classificado com 22 pontos, visita o Farense, 7.º com 25 pontos, num jogo agendado para as 15h30 de sábado, que tem arbitragem de Hélder Malheiro e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.