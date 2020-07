Mesmo com um final impróprio para cardíacos, o Moreirense venceu com justiça o Belenenses na Cidade do Futebol, superou a marca dos 40 pontos e agudizou a crise dos lisboetas, que não vencem desde o recomeço do campeonato.

O conjunto minhoto foi dono e senhor do jogo até ao golo, mas aliviou a pressão sobre uma equipa que parecia não ter argumentos para se bater olhos nos olhos com o adversário e acabou entregue à sorte.

FILME, FICHA DE JOGO E VÍDEOS

O golo de Nuno Santos surgiu ao minuto 50 na sequência de uma bola parada surgiu tarde e, curiosamente, já depois de os visitantes terem apresentado a sua melhor versão. Nos primeiros 45 minutos, o Moreirense ameaçou o golo uma mão cheia de vezes.

Construção em posse, passes em profundidade, rápidas variações de flanco.

Asfixia.

Ideias com princípio, meio e fim. Uma delícia ver jogar a equipa de Ricardo Soares, que esbarrou na inspiração de Koffi até ao golo que materializou a superioridade clara dos visitantes.

Muito curto em ideias e com dois homens de características defensivas no meio-campo, o Belenenses só conseguiu criar sobressalto através do aproveitamento de deslizes dos cónegos. Pouco para quem precisa urgentemente de fazer mais para quem respira um ar cada vez mais rarefeito.

O golo sofrido a abrir a etapa complementar forçou os azuis a assumirem o jogo. Lentamente, o Belenenses foi crescendo. Petit colocou mais unidades no ataque e o Moreirense da primeira parte que até justificava uma vantagem mais dilatada, desvaneceu-se e acabou, como foi dito acima, entregue à sorte. Keita esteve perto do empate e, a fechar, Nuno Coelho desperdiçou um castigo máximo que premiaria a alma dos lisboetas, mas destoaria do que se viu em campo.