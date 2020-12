A FIGURA: André Moreira

Enorme jogo do guarda-redes do Belenenses. Surpresa no onze quando tem sido Kritciuc o escolhido, o guarda-redes português pode ter agarrado a titularidade com a exibição diante do Belenenses. Sobretudo na segunda parte, segurou a vantagem do Belenenses. Defendeu tudo… até um penálti de Paulinho. Nesse lance, porém, estava adiantado e à segunda tentativa o avançado internacional português marcou mesmo. Mas nada que manche uma excelente exibição.

O MOMENTO: expulsão de David Carmo (62m)

O Sp. Braga ameaçava de forma cada vez mais evidente o Belenenses, quando à hora de jogo sofreu um duro golpe. Ainda com a desvantagem de 2-0, a equipa arsenalista perdeu David Carmo, central que foi expulso após uma entrada sobre Varela. É verdade que o Sp. Braga ainda conseguiu reduzir a desvantagem, mas faltou-lhe alguma coisa para evitar a derrota. Mais um jogador teria dado jeito.

OUTROS DESTAQUES

Afonso Sousa

O jovem de 20 anos carrega no nome o peso de duas gerações de campeões. O avô, António Sousa, foi campeão europeu pelo FC Porto; enquanto o pai foi o herói de um Beira-Mar que venceu a Taça de Portugal, além de ter representado também os dragões e feito uma carreira internacional de respeito. O nome Sousa, porém, não pesa a Afonso. O jogador formado no FC Porto estreou-se neste domingo a marcar na Liga e fê-lo em grande estilo, com um remate perfeito em arco.

Miguel Cardoso

Numa equipa com tantas dificuldades em marcar golos como era este Belenenses até à partida com o Sp. Braga, o extremo tem-se ‘sacrificado’ para jogar como falso ponta de lança, ainda que isso o limite no que são os seus pontos fortes: a velocidade e o um para um. Ainda assim, foi ele que abriu o marcador diante dos arsenalistas, com um golo… à ponta de lança.

Fransérgio

A entrada do médio ao intervalo revolucionou o jogo dos arsenalistas. Foi um autêntico patrão e conseguiu empurrar a equipa para a frente jogando e fazendo jogar. Esteve perto do golo aos 55m, mas viu André Moreira fazer a defesa da noite.

Paulinho

Conseguiu finalmente estrear-se a marcar nesta edição da Liga. Fê-lo de penálti e só à segunda, depois de ter permitido a defesa de André Moreira numa primeira tentativa, que seria repetida por posicionamento irregular do guardião do Belenenses. O golo deu esperança aos arsenalistas, mas de nada valeu para o resultado final.

Galeno

A exibição da equipa do Sp. Braga foi o reflexo perfeito da do extremo brasileiro que tem sido o homem em melhor forma no conjunto orientado por Carlos Carvalhal. Pouco inspirado na primeira parte, Galeno melhorou na segunda, mas sem conseguir atingir o nível que tem mostrado esta época.