A FIGURA: Everton

O extremo brasileiro puxou dos galões e foi o impulsionador da vitória do Benfica. Dotado de uma grande capacidade técnica, foi uma dor de cabeça para a defesa beirã. Assistiu Pizzi no primeiro golo do encontro e marcou o segundo dos encarnados.

O MOMENTO: fora da área também conta, minuto 19

«Quem não arrisca não petisca»: deve ter sido esse o pensamento de Everton no momento do segundo golo. Cebolinha arriscou de fora de área e bateu Trigueira com um remate muito bem colocado. Pouca força, mas pontaria máxima.

OUTROS DESTAQUES

Mario González

Depois de uma primeira parte apagada, o avançado beirão entrou no segundo tempo faminto de golos. Foi uma carraça para a defesa encarnada, que não conseguiu parar as consecutivas investidas do espanhol. Faltou muito pouco para fazer o golo.

Jaume Grau

Das melhores exibições da temporada do médio beirão. Foi bastante importante no processo defensivo do Tondela e ajudou a equipa a sair a jogar com uma boa distribuição de jogo.

Pedro Trigueira

Apesar dos dois golos sofridos, o guarda-redes do Tondela foi decisivo para não deixar o Benfica dilatar ainda mais a vantagem. Foi decisivo em várias oportunidades de golo dos encarnados.

Helton Leite

Depois de uma primeira parte em que o Benfica entrou com tudo, no segundo tempo foi o guardião quem valeu aos encarnados. O guarda-redes mostrou-se bastante atento e parou várias investidas do Tondela, mantendo a sua baliza intransponível.

Pizzi

Envergou a braçadeira de capitão e liderou os encarnados para a vantagem. Marcou o primeiro e assistiu o segundo. Foi uma peça fundamental no meio campo encarnado, impulsionador de várias oportunidades de golo para o Benfica.