Toto Salvio voltou a manifestar a sua tristeza por não ter podido terminar a carreira no Benfica num direto a promover um desafio de esports promovido por uma cadeia de lojas de eletrodomésticos. O internacional argentino elegeu Jorge Jesus como melhor treinador da sua carreira e Alex Sandro, atualmente na Juventus, como o adversário mais complicado que já defrontou.

Depois de oito temporadas de águia ao peito, Salvio regressou à Argentina no final da época passada para jogar no Boca Juniors. «Sempre pensei que ia acabar a carreira no Benfica. Tinha tudo pronto preparado nesse sentido, mas, como todos sabem, no futebol ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Agora estou na Argentina, com a minha família, também num grande clube, como o Boca Juniors, mas ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, Vou estar sempre agradecido ao Benfica, é a minha casa e amo o Benfica», destacou o extremo.

Oito anos, vários treinadores, mas um acima de todos. «Se tiver que escolher um, fico com o Jorge Jesus porque foi um treinador muito especial para mim. Ensinou-me muitas coisas, cresci muito como jogador com ele. Na primeira época com ele sofri muito. Todos sabem como ele é, muito exigente, a forma como encara o futebol, mas eu cresci muito como jogador e vou-lhe estar sempre agradecido por isso», destacou.

Oito anos também de intensa rivalidade com o FC Porto. Nesse sentido, Salvio elegeu Alex Sandro, lateral brasileiro que agora milita na Juventus, como o adversário mais difícil que defrontou até hoje.

«Há muitos. Posso dizer o que o mais difícil, pelos muitos anos que estive no Benfica, foi o Alex Sandro quando ele estava no FC Porto. Acho que é um grande jogador e tínhamos uma grande rivalidade. Ele marcava-me a mim, mas gostava de jogar contra ele. Os jogadores querem sempre jogar contra os melhores e eu acho que ele é um grandíssimo lateral esquerdo», destacou ainda.

Enquanto esteve no Benfica, Salvio chegou a disputar duas finais da Liga Europa, mas a equipa sentiu sempre dificuldades na Liga dos Campeões. «Acho que o Benfica todas as época tenta montar uma grande equipa. O principal objetivo do clube é ganhar a Liga e, depois, tentar chegar o mais longe possível na Champions. É uma competição muito difícil, o Benfica tem dado muitas oportunidades ao miúdos da formação», começou por dizer.

Para chegar mais longe, Salvio defende que o Benfica teria de segurar os melhores jogadores. «Também acho que se o Benfica mantivesse todos os jogadores que têm saído, o Benfica podia competir na Champions sem problemas. Houve muitos nomes que passara por lá de grande qualidade que podem lutar em qualquer competição, mas tudo passa pelas opções do clube, temos de respeitar. As competições são muito difíceis, há equipas com muito dinheiro que podem comprar qualquer jogador. O Benfica não faz isso», acrescentou ainda.