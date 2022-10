Benfica e Desp. Chaves, com dois futebolistas cada, são as equipas mais representadas no onze ideal da 10.ª jornada da I Liga portuguesa, feita através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da pontuação da SofaScore.

Vlachodimos e António Silva representam os encarnados, que venceram o clássico, enquanto do lado flaviense os distinguidos são João Correia e João Mendes, médio que bisou frente ao Gil Vicente (3-1) e teve a máxima pontuação entre todos os jogadores desta ronda.