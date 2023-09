O treinador do Farense, José Mota, mostrou esta sexta-feira determinação para somar os primeiros pontos fora na I Liga 2023/24, na sequência da vitória caseira sobre o Sp. Braga, garantindo que a equipa está preparada para igualar a qualidade já exibida no São Luís.

«O fator casa é sempre importante. Aqui, no São Luís, é sempre mais importante, porque realmente o nosso público ajuda-nos. Os nossos jogadores sentem-se acarinhados, adaptados. O público ajuda-nos a ser mais fortes. Nós queremos transportar isso para [ndr: os jogos] fora», afirmou José Mota, na antevisão à partida da 6.ª jornada.

Se em casa, depois de uma derrota com o Casa Pia (0-3), o Farense bateu Desp. Chaves (5-0) e Sp. Braga (3-1), fora perdeu no Dragão com o FC Porto (2-1) e em Famalicão (1-0).

«Temos tido bons comportamentos, em termos de qualidade de jogo, em termos de concentração, mas é verdade que não temos conseguido pontos [fora]. E nós queremos. Nos dois últimos jogos fora que tivemos, com FC Porto e Famalicão, poderíamos e deveríamos ter conquistado pontos. Não o conseguimos, mas sinto a equipa preparada para, a qualquer momento, conseguir pontos e uma vitória. Espero que seja já neste jogo com o Moreirense», declarou o treinador do Farense, rejeitando qualquer deslumbramento após o triunfo sobre o Sp. Braga na ronda anterior.

«Não, muito pelo contrário. Estes jogos e esta vitória contra o Sporting de Braga só nos podem trazer responsabilidade. Também pela forma como o grupo tem vindo a trabalhar. Quando assim é, quando vemos que [ndr: os jogadores] estão envolvidos nessa ambição e concentrados no seu trabalho, é claro que percebemos que podemos e vamos fazer tudo para que tenhamos um jogo positivo em Moreira de Cónegos», salientou o técnico.

José Mota elogiou o oponente de sábado e pediu foco para «anular as boas unidades» do rival. «É uma equipa extremamente difícil. É, talvez, a equipa que nós melhor conhecemos, porque estava, tal como nós, na II Liga na época passada e as alterações ao nível de plantel e equipa não são muito substanciais», apontou.

O Farense é 10.º classificado com seis pontos e o Moreirense é 16.º, com quatro. O duelo tem início às 15h30 de sábado, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de João Gonçalves e acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.