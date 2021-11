O treinador Julio Velázquez despediu-se esta sexta-feira do plantel do Marítimo, menos de dia após a oficialização da saída, afirmando que houve adversidades que não permitiram ter a continuidade desejada no emblema madeirense da I Liga.

«Na época passada chegámos numa situação muito difícil e graças ao trabalho de todos, e ao vosso grande apoio [ndr: adeptos], conseguimos alcançar o objetivo do clube. Esta época tivemos adversidades que não nos permitiram ter a continuidade que queríamos, mas o que podemos garantir é que nos dedicámos de corpo e alma a este grande clube», refere Velázquez, citado em nota publicada pelo Marítimo, no sítio oficial do clube.

A despedida do grupo de trabalho deu-se esta manhã, no Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, onde decorreu a última sessão de treinos da semana, orientada por Otávio Moreira, elemento da equipa técnica dos insulares.

Com Velázquez, que tinha contrato até 30 de junho de 2022, saiu o adjunto espanhol Javier Chocarro.

Termina assim a terceira passagem de Velázquez por Portugal, depois de já ter treinado o Belenenses entre 2015 e 2016 e o V. Setúbal, em 2019/2020. Tinha chegado ao Marítimo a 11 de março de 2020, para suceder a Milton Mendes.