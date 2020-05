Cedido pelo Benfica ao Lechia Gdansk, Zé Gomes ainda não sabe onde vai jogar na próxima temporada, mas confessou sentir-se «muito bem» na Polónia.



«Ainda não há conversas sobre o futuro. Sinto-me muito bem em Gdansk, é um excelente local para um jogador de futebol, mas tudo o que acontecer dependerá do Benfica. O mais importante é que estou saudável e quero demonstrar a minha melhor versão», disse, em entrevista ao jornal «Trojmiasto».



Utilizado a partir de uma ala, o avançado de 21 anos lamentou a interrupção da Liga polaca devido à pandemia de Covid-19.



«A paragem chegou num mau momento porque estava a começar a jogar. No entanto, uma pandemia é algo demasiado sério. A Liga está prestes a começar, estamos todos saudáveis e isso é o mais importante. Vou conseguir mostrar-me», assegurou o jogador que está ligado às águias até 2022.



Depois de ter jogado apenas ses jogos pelo Portimonense nos primeiros seis meses da época, Zé Gomes marcou um golo nos três jogos disputados pelo Lechia Gdansk, 7.º classificado do campeonato da Polónia.