O Benfica está a pensar recomprar Ricardo Mangas e já manifestou interesse em avançar para essa operação junto do Desp. Aves. Para o fazer, a SAD terá de desembolsar pouco mais de cem mil euros. Ricardo Mangas, recorde-se, fez toda a formação no Seixal, onde chegou com 12 anos. Na passagem para sénior, o lateral esquerdo foi cedido ao Desp. Aves, mas o Benfica garantiu 50 por cento dos direitos económicos e uma opção de recompra dos direitos desportivos.

Depois de um empréstimo ao Mirandela e de uma época na equipa sub-23, Ricardo Mangas afirmou-se esta temporada com boas exibições e garantiu a cobiça de alguns clubes, o que despertou também a atenção do Benfica. Os encarnados preparam-se assim para recuperar um jogador da casa e que, aos 22 anos, tem apresentado um rápido desenvolvimento. As boas exibições de Mangas foram nos últimos tempos até elogiadas pelo amigo João Félix.