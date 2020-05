O plantel principal do Benfica trabalhou, este sábado, no Estádio da Luz, voltando a pisar o palco dos jogos 72 dias depois, para mais um treino de preparação, com vista à retoma da I Liga de futebol de 2019/2020.

Os comandados de Bruno Lage, que voltaram no início desta semana aos treinos coletivos, vão receber o Tondela às 19h15 de 4 de junho, uma quinta-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga.

Recorde-se que o plantel integrou, esta semana, sete jogadores da formação: João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos.