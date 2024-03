A «final four» da Taça da Liga de 2024/25 vai realizar-se em Leiria, cidade que recebe as decisões da competição pelo quinto ano seguido, anunciou a Liga, esta segunda-feira.

O palco das decisões vai ser, como nos anos anteriores, o Municipal de Leiria – Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

O presidente da Liga, Pedro Proença, afirmou, citado pelo organismo, que «a forma como a cidade recebeu e potenciou esta competição foi extraordinária», justificando a decisão com o sucesso de edições anteriores em Leiria.

«É com grande satisfação que vamos receber mais uma edição, por tudo que representa para a cidade de Leiria, não apenas no plano desportivo, mas também pelo impacto social, económico e notoriedade que esta prova oferece ao nosso concelho», referiu o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes.

«A Liga, através do presidente Pedro Proença e respetiva direção executiva, percebeu a importância de organizar esta prova em Leiria. A cidade reúne as melhores condições, pela localização, organização, pela importância do Estádio Dr. Magalhães Pessoa. É o reconhecimento do trabalho da Câmara Municipal de Leiria, da Associação de Futebol de Leiria e de todos os clubes que a compõem. Espero e desejo que não seja a última», disse o Presidente da Associação de Futebol de Leiria, Manuel Nunes.