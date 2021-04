O futebolista do Belenenses, Miguel Cardoso, está em dúvida para a deslocação dos azuis a Paços de Ferreira, marcada para as 15 horas de sexta-feira, da 30.ª jornada da I Liga, devido a uma entorse sofrida no jogo com o Gil Vicente.

Nos instantes iniciais do jogo com os gilistas, o extremo sofreu uma pancada dura, esteve para ser substituído mas acabou por cumprir, com sacrifício pelo coletivo, os 90 minutos na vitória por 2-1.

Contudo, a entorse sofrida, apurou o Maisfutebol, pode colocar nesta altura em causa a deslocação à Capital do Móvel, num jogo que praticamente pode confirmar a permanência da equipa de Petit. Miguel Cardoso está em recuperação, depois de uma prova heróica de resistência ao sofrimento.