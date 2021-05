O FC Porto venceu o Imortal, por expressivos 110-68, esta tarde no Dragão Arena e está a uma vitória de alcançar a final da Liga de Basquetebol.

Os portistas chegam ao 2-0 nas meias-finais do play-off, depois de na passada sexta-feira terem batido a equipa de Albufeira por 92-67.

Os norte-americanos Eric Anderson e Jalen Riley (ambos com 21 pontos) foram os melhores marcadores do FC Porto, enquanto do lado do Imortal que marcou mais pontos foi o português Nuno Morais (também com 21).

Após dois triunfos em casa,o FC Porto defronta o Imortal na próxima sexta-feira, em Albufeira, e em caso de vitória vai defrontar na final da Liga o vencedor da meia-final entre Sporting e Benfica.

Os leões levam vantagem sobre o rival, com duas vitórias a zero nas meias-finais do play-off, estando também a um triunfo da final.