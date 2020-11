André Villas-Boas não conseguiu conter um sorriso quando lhe perguntaram sobre o eventual regresso de Hulk ao FC Porto. O atual treinador do Marselha ganhou praticamente tudo com o avançado brasileiro quando os dois coincidiram no FC Porto e, agora, como adepto, diz que ficaria «orgulhoso» por ver o avançado terminar a carreira no Dragão.

«Tive o Hulk em três clubes diferentes, quero que escolha livremente, mas se o Hulk escolher regressar ao FC Porto e se o FC Porto o quiser, será talvez o seu último clube da carreira e nós portistas vamos ficar orgulhosos e desejamos que isso aconteça. Não sei se será esse o pensamento de Sérgio Conceição e do FC Porto. Têm muitos atacantes e bons, mas se acontecer ficarei feliz tanto pelo clube, como por ele», comentou no decorrer da conferência de antevisão do jogo desta quarta-feira com o FC Porto.