André Villas-Boas acredita que o Marselha ainda pode vir a mudar a seu destino na Liga dos Campeões, mas para isso tem de conseguir um desbloqueio mental e vencer o FC Porto esta quarta-feira no Vélodrome. O treinador lamentou ainda a longa pausa na competição, reforçada com o adiamento do jogo com Nice, que não permitiu recuperar os índices de confiança da sua equipa.

«O que eu quero é que o jogo comece. Já é o quarto jogo, não temos conseguido marcar, batemos no fundo. Temos de ultrapassar vários obstáculos e o primeiro deles passa pela vontade de querermos mostrar mais, de ganhar mais bolas. Temos um aspeto emocional muito importante, relacionado connosco próprios, dentro do plantel, em defrontar o adversário que vamos ter pela frente. O FC Porto está muito mais habituado a lidar com o aspeto emocional na Liga dos Campeões. A chave do desbloqueio é o lado mental, isso vai trazer mais confiança, temos de mostrar mais agressividade e isso vai refletir-se na organização do próprio jogo. Se conseguirmos mostrar esse lado emocional, vamos melhorar nos cruzamentos e na própria finalização», destacou o treinador português na abordagem ao jogo.

Antes do primeiro jogo com o FC Porto, no Dragão, o Marselha adiou o jogo com o Lens para ter mais tempo para preparar o embate com a sua antiga equipa. Agora o clube francês voltou a ter mais tempo para preparar o jogo com a equipa portuguesa, uma vez que que o jogo com o Nice foi adiado devido a casos de covid-19, mas, desta vez, o treinador não gostou do adiamento.

«Foi muito duro para nós parar a competição. Adiámos o jogo contra o Lens, antes de jogar com o FC Porto, porque vínhamos de uma carga de jogos enorme e foi uma pausa que nos serviu para tentarmos pôr os mecanismos que queríamos frente ao FC Porto em jogo, mas infelizmente não com o resultado esperado. Mas foi uma pausa que nos fez bem à cabeça e fisicamente. Esta não porque queríamos experimentar uma série de coisas no jogo contra o Nice, trazer mais confiança aos jogadores que neste momento estão sem confiança. E já com dois jogos em atraso começa a tocar a veracidade desportiva da competição. Se tivéssemos ganho esses dois jogos estaríamos em primeiro lugar junto com o Paris Saint-Germain e tudo isso tem relação com o aspeto emocional da equipa», destacou ainda.