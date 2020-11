O futebolista português Sérgio Oliveira tem sido um dos destaques do início de época 2020/2021 do FC Porto e, com seis golos, já superou a sua melhor marca pessoal numa mesma temporada, na equipa principal dos azuis e brancos.

As boas prestações motivaram, entre o universo portista, sobretudo nos adeptos, o surgimento da expressão «jogas tanto, Oliveira». E foi o próprio médio de 28 anos, na antevisão ao jogo em Marselha, a explicar que tudo aconteceu numa brincadeira. Entre a explicação, uma gargalhada mútua, ao lado de Sérgio Conceição, no lançamento do jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões, feito no Olival.

«O ‘jogas tanto, Oliveira’ surgiu de uma brincadeira (risos) e ficou. Estamos nisto, agora», afirmou.

Além disso, o internacional português, que esteve nos últimos compromissos da seleção, às ordens de Fernando Santos, elogiou Sérgio Conceição sobre as melhorias individuais que teve. «O mister ajudou-me bastante na chegada à área, sinto-me um jogador com mais intensidade, o golo é consequência do trabalho. Se fizer golo, fico contente. Se não fizer e a equipa ganhar, mais contente fico», expressou.

O Marselha-FC Porto joga-se às 20 horas de quarta-feira, no Estádio Vélodrome.