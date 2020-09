O Sporting continua a preparar o jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, marcada para a próxima quinta-feira, frente aos escoceses do Aberdeen, agora com a pressão aliviada, depois da última bateria de testes à covid-19, aos jogadores que estão no Algarve, ter apresentado resultados negativos.

A sessão desta segunda-feira, sob o comando de Emanuel Ferro, foi já totalmente focada no jogo da próxima quinta-feira que pode dar acesso ao play-off da Liga Europa.

Os leões voltam ao trabalho esta terça-feira, novamente em Lagos.