Homem do jogo: Lincoln

Foi o autor do golo final que veio dar justiça ao marcador. Lincoln é exímio na cobrança de bolas paradas e essa qualidade técnica faz a diferença - e hoje foi prova disso. Mas, além do golo, Lincoln esteve sempre em jogo: foi essencial no enquadramento tático defensivo, enquanto no ataque foi sempre dos elementos mais desequilibradores dos açorianos.

O Momento: génio de Lincoln no final

O jogo caminhava para o fim. O Santa Clara subia no terreno e procurava por todas as formas e feitios chegar ao empate. Os adeptos estavam nervosos. Aos 95 minutos, livre em zona frontal. Era a derradeira oportunidade. Lincoln não acusou a pressão e atirou de forma magistral para o fundo das redes contrárias. O jogo não foi sempre bonito, mas valeu pela emoção até ao final.

Positivo: Morita

Morita é um craque. É ele que comanda o futebol dos açorianos. Não sabe fazer nada mal. É o maestro de uma equipa que não sabe jogar sem ele. Foi fundamental para o jogo inteligente da equipa, que soube escolher os momentos para defender e para atacar.



OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta

Um jogo inconformado de Ricardo Horta. Os centrais do Santa Clara nunca souberam lidar com ele. Foi o autor de várias iniciativas (muitas vezes sozinho) que levaram perigo à baliza de Marco.

Paulo Oliveira

Foi o bastião defensivo fundamental para travar muitos dos lances atacantes do Santa Clara. Imperial nas alturas, seja a defender, seja a atacar. Hoje, até foi ele a inaugurar o marcador num excelente cabeceamento, após um canto.