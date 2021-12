O novo treinador do Moreirense, Lito Vidigal, elogiou o crescimento das condições de trabalho no clube minhoto e espera que a equipa e os adeptos tenham uma «fusão muito grande» daqui em diante.

Vidigal, que substituiu João Henriques no comando técnico dos cónegos, faz a estreia pelo Moreirense este domingo, na 14.ª jornada da I Liga, ante o Portimonense, em Moreira de Cónegos.

«O Moreirense é um clube organizado, solidário e trabalhador. Quero e estou a trabalhar com os atletas para lhes passar um pouco essa identidade. Temos de representar o Moreirense, mas também as pessoas de Moreira de Cónegos. O Moreirense tem mostrado nos últimos anos crescimento muito grande nas condições de trabalho. É um dos melhores clubes em que já trabalhei nessa perspetiva, com dois campos fantásticos para treinar, um estádio bem composto e uma estrutura organizada. Depois, aceitei o convite pela possibilidade de estar na I Liga e continuar a desenvolver a minha profissão», explicou o técnico, que estava sem clube desde dezembro de 2020, na conferência de imprensa de antevisão.

Lito orientou o primeiro treino na equipa a 30 de novembro, quando João Henriques ainda acertava a desvinculação. Depois do adiamento do jogo ante o Tondela, da 13.ª jornada, para 3 de janeiro de 2022, devido ao surto de covid-19 nos beirões, Lito tem pela frente, na estreia, um Portimonense que lhe merece elogios.

«É uma equipa com processos cimentados, bons jogadores e um treinador que já está há algum tempo lá [Paulo Sérgio]. Está a fazer uma boa campanha e conseguiu resultados interessantes nos últimos desafios fora de casa. É um desafio para nós. A única coisa que temos em mente é a vitória. Temos muita vontade de poder competir já para poder vencer», frisou o luso-angolano, que não pode contar com o defesa sérvio Lazar Rosic, único totalista da equipa na I Liga, por ter completado uma série de cinco cartões amarelos frente ao Gil Vicente. O holandês Godfried Frimpong permanece lesionado.

O Moreirense está há cinco jornadas sem vencer e é 17.º e penúltimo classificado, com nove pontos. Já o Portimonense é sétimo colocado na tabela, com 20 pontos. O encontro tem início às 15h30 de domingo, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas. João Pinheiro é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.