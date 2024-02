Declarações do treinador do Rio Ave, Luís Freire, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave, após o empate (3-3) ante o Sporting, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

«Penso que nós tivemos uma coisa que queremos ter muitas vezes: personalidade. Os jogadores entraram com plano na cabeça e quiseram executá-lo. Têm qualidade para fazê-lo. O 1-0 é um grande golo, boa transição, ganhámos duelos, o Fábio e o Embaló numa boa jogada, grande pormenor individual também do Umaro Embaló. Aí intensificou-se a chuva, podíamos ter pressionado mais o Sporting nesse período. Demorámos um bocadinho, o Sporting no primeiro remate perigoso também faz golo. Estávamos dentro do jogo, mas o Sporting também. Tivemos personalidade até ao intervalo, o nosso jogo em prática. Queria muito que a equipa acabasse as jogadas, que fôssemos objetivos. A equipa conseguiu, com a bola ao poste, uma que o Umaro Embaló chuta por cima e podia ter sido o 2-1.»

«Acabámos por sofrer o 2-1 a frio, num bom período nosso de jogo. Perdemos a bola em zona de construção e o Gyökeres aproveita. A verdade é que reagimos bem e acabámos por fazer o 2-2. Ao intervalo, disse aos jogadores que tínhamos de continuar. A pressão alta resultou e tínhamos de acreditar em nós. Fizemos o 3-2, num jogo equilibrado. Penso que aí devíamos ter sido mais corajosos e ambiciosos, não tínhamos muito a perder. Nunca fomos à procura do 4-2 e quando assim é, o Sporting a qualquer momento pode empatar. Com o Coates é mais difícil de controlar o jogo direto, acabam por ter esse ascendente maior, mas sem criar situações claras de golo. Mas é normal a equipa grande, no final, aproximar-se da baliza. Destacar a exibição dos meus jogadores, fizemos um bom jogo. Um ponto, queríamos os três, estivemos perto. Fizemos muita coisa boa, acreditar daqui para a frente.»