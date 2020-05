Diogo Queirós está convencido de que o FC Porto vai acabar por ser campeão esta época, no decorrer de uma conversa no Instagram da Eleven Sports em que também falou da experiência na liga belga, onde joga ao serviço do Mouscron cedido pela equipa do Dragão.

«O FC Porto vai ser campeão. Conheço os meus colegas para saber que eles não vão deixar fugir essa vantagem. Sinto que é uma boa fase para pertencer ao FC Porto. O que a minha geração fez foi histórico e só faz sentido que agora se aposte na formação», destacou em alusão à conquista da Youth League.

O defesa tem estado em Portugal desde que a liga belga foi interrompida, mas ainda não sabe se vai ter de voltar. «A partir de dia 15 teremos notícias, mas hoje recebemos mensagem da nossa team manager, que nos comunicou que estamos de férias, a partir de hoje», começa por contar.

O jovem defesa de 21 anos conseguiu viajar antes das ligações com Lisboa serem interrompidas. «Consegui comprar os últimos dois bilhetes de avião da Bélgica para Portugal. Mal o clube nos avisou que íamos parar, percebi que a situação ia durar muito tempo. O Ivo Rodrigues do Antuérpia, no mesmo dia, já não conseguiu bilhetes para regressar, pois os últimos foram reservados por mim», prosseguiu.

O campeonato belga foi interrompido quando o Club Brugge liderava com uma vantagem confortável. «Se for declarado já campeão, o Club Brugge será um campeão justo. Apesar dos dois jogos que fizeram connosco terem ganho com dificuldade, eles têm uma grande vantagem. Têm mais qualidade que os outros clubes», comentou.

Diogo Queirós foi eleito como um dos oito melhores centrais da Jupiler Pro League. «Fui o central que ganhou mais duelos no campeonato. Isso deixou-me contente porque o meu treinador é alemão, muito físico, e exigia muito de mim nesse capítulo», referiu.

Na mesma conversa, o central do Mouscron revelou que «gostava de jogar com Cristiano Ronaldo» e falou ainda dos maiores craques que já defrontou. «Um dos maiores talentos contra quem joguei foi o Moise Kean do Everton e o Haaland, que curiosamente, não conseguiu marcar a jogar contra mim», destacou ainda.