Por Mariana Rebelo Silva

Figura: Manu Hernando no último suspiro

Numa altura do jogo em que quem marcasse ganhava, o espanhol resolveu a partida e deu a vitória à sua equipa no último suspiro do jogo. Três pontos que permitem à equipa de Pako Ayesteran subir até ao 13º lugar e interromper uma série de quatro derrotas consecutivas.

Momento: segundo golo do Tondela (90+12)

Momento de duplo festejo no João Cardoso, em Tondela, depois de o golo ter sido analisado e confirmado pelo VAR.

Outros destaques:

Daniel dos Anjos

O «homem da máscara» do Tondela, que já não marcava para o campeonato desde a primeira jornada, conquistou e marcou a grande penalidade aos 64 minutos.

Rafael Barbosa

Foi o protagonista de vários momentos em que o Tondela quase chegava ao golo. Aos 70 minutos, rematou forte, de fora da área, mas a bola foi ao poste.

Pedro Trigueira

O guardião do Tondela mostrou-se, sempre, muito seguro. Evitou, por várias vezes, a derrota da equipa, afastando o esférico quer com as mãos, quer com os pés e até com a cabeça.

Yan Matheus

Sempre muito aguerrido, fez a assistência para o primeiro golo do Moreirense, a terceira na prova.

Walterson Silva

O avançado brasileiro esteve muito perto de alargar a vantagem do Moreirense, com um remate ao poste, já perto do intervalo.

Paulinho

Esteve presente em vários lances de perigo da formação de Moreira de Cónegos e já no período de compensação quase marcava.