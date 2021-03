A fechar a conferência de imprensa de lançamento do Nacional-Portimonense, jogo que abre a 25.ª jornada da Liga, o treinador da equipa algarvia fez questão de deixar uma mensagem a Daniel Guimarães, guarda-redes da formação madeirense que está afastado da competição devido a um problema oncológico.

«Era imperdoável não deixar uma palavra de coragem ao Daniel Guimarães. Está a travar a luta mais importante da vida dele. É um jovem cheio de futuro, e quero que ele saiba que o nosso clube está com ele, a rezar para que tudo corra bem e que possa voltar ao convívio dos colegas e à competição», referiu Paulo Sérgio.

Relativamente ao jogo propriamente difícil, e perante a troca de treinador no adversário, Paulo Sérgio assumiu que «fica mais difícil ser estudado», mas recordou o conhecimento sobre os princípios de jogo de Manuel Machado, de regresso à equipa insular.

«Não é nenhum novato, antes pelo contrário. Mas também não espero grandes alterações ao que a equipa vinha fazendo, pois o Nacional jogava bom futebol, tem qualidade», acrescentou.

Uma diferença de apenas seis pontos engloba todas as equipas da segunda metade da tabela classificativa, e por isso o treinador do Portimonense realça a importância de um triunfo frente a um adversário direto: «Entramos num período crítico, convém somar pontos. Está tudo muito embrulhado, muito complicado para todos. Uma vitória vinha num momento fantástico. É com esse pensamento que vamos à Madeira.»

Paulo Sérgio deixou entender que Fali Candé estará disponível para o jogo da Choupana, uma vez que representou da seleção da Guiné-Bissau ainda a tempo de participar no treino desta quarta-feira, e fez o obrigatório teste à covid-19. Já relativamente a Jafar Salmani a situação é diferente: «O regresso do Irão é mais complicado», disse o técnico.