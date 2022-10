Está concorrida a luta pelo melhor marcador da Liga, com cinco jogadores empatados no primeiro ligar, todos com cinco golos, seguidos por um grupo de mais cinco jogadores com quatro golos e ainda de um grupo de seis jogadores com três.

Dos grupo da frente, Taremi (FC Porto), Aziz Yakubu (Rio Ave) e Simon Banza (Sp. Braga) ficaram em branco e foram alcançados por Pote (Sporting) e Fran Navarro (Gil Vicente) que marcaram no mesmo jogo que abriu a 8.ª ronda, em Alvalade, com a vitória dos leões sobre os galos por 3-1.

Não marcou Taremi, mas marcou Evanilson, no triunfo sobre o Sp. Braga (4-1), com o avançado portista a juntar-se ao grupo dos jogadores com quatro golos, onde já estavam os benfiquistas Gonçalo Ramos, João Mário e Rafa Silva, além de Ricardo Rocha (Sp. Braga) que também ficou em branco no Dragão.

Melhores marcadores da Liga

5 Golos:

Mehdi Taremi (FC Porto)

Fran Navarro (Gil Vicente)

Aziz Yakubu (Rio Ave)

Pedro Gonçalves (Sporting)

Simon Banza (Sp. Braga)

4 Golos:

Gonçalo Ramos (Benfica)

João Mário (Benfica)

Rafael Silva (Benfica)

Evanilson (FC Porto)

Ricardo Horta (Sp. Braga)

3 Golos:

Rafael Mújica (Arouca)

David Neres (Benfica)

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

Galeno (FC Porto)

Marcus Edwards (Sporting)

Vitinha (Sp. Braga)