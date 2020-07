O FC Porto continuou, esta terça-feira, a preparação para a visita a Tondela, da 31.ª jornada da Liga.



Segundo informam os dragões, Marcano continuou a realizar tratamento e foi o único jogador que não esteve às ordens de Sérgio Conceição.



Os líderes do campeonato voltam a treinar esta quinta-feira de manhã, às 11h00, no Olival. Hora e meia mais tarde, o técnico do FC Porto fará a antevisão à deslocação ao João Cardoso, agendada para a próxima quinta-feira às 19h15.