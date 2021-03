O FC Porto realizou nesta quinta-feira à tarde mais um treino de preparação para a receção ao Paços de Ferreira, no regresso dos dragões ao campeonato, após o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.



A equipa portista recebe o P. Ferreira no domingo, no Estádio do Dragão (20h00).



Mbaye (treino integrado condicionado) é o único jogador a treinar com limitações no plantel azul e branco.

Iván Marcano, que já realizou dois jogos completos pelo FC Porto B no regresso à competição, após prolongada lesão, continua à espreita de uma oportunidade para voltar a vestir a camisola da equipa principal.