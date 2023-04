Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa do Estádio do Famalicão, após a derrota por três bolas a duas frente ao Famalicão:

«O jogo, na minha perspetiva de treinador, foi muito interessante a nível tático. O jogo mostrou que o nosso plano estava bem feito, conseguimos desequilibrar muitas vezes a equipa do Famalicão. O primeiro golo do Famalicão surge quando o Riascos, depois de ter sido assistido, está fora a pedir para entrar. Por perrice da equipa de arbitragem não o deixaram entrar. Pelas funções que tinha naquele momento ficámos desequilibrados e surge o golo do Famalicão. Há uma ligação direta entre uma perrice do árbitro e o resultado final».

«O jogo estava a ficar com virilidade na zona do João Afonso, que estava amarelado, e houve descoordenação na cobertura das zonas interiores, que permitiu ao Famalicão fazer dois golos. Há alguma imaturidade da nossa parte, faltou paciência para dar continuidade à circulação, porque os jogadores interpretaram muito bem o plano de jogo. Estávamos a ganhar, faltou paciência».

[Impacto do resultado] «É verdade que já tivemos jogos, como o Portimonense, em que estávamos a ganhar, temos vários jogos em que acontecem coisas semelhantes. O sabor de vitória acaba por terminar num sabor profundamente amargo e injusto para aquilo que os meus jogadores fizeram em campo».