Ao vencer o Vizela por 1-0, com um golo no período de compensação, no jogo que abriu a 33.ª jornada da Liga, o Marítimo garantiu o direito a disputar o playoff de permanência no principal escalão.

A equipa madeirense já sabe que terminará na antepenúltima posição da Liga, e assim defrontará o terceiro classificado da II Liga, para definir a última vaga na edição 2023/24 do principal escalão.

O triunfo do Marítimo condena Paços de Ferreira e Santa Clara à despromoção, pois já não conseguem sair dos dois últimos lugares.