O Marítimo ocupa a 16.ª posição na tabela classificativa (19 pontos) e recebe neste sábado, a partir das 15h30, o Paços de Ferreira, atual 17.º classificado (17 pontos).

«Este é o jogo da época. Não tenho dúvidas que este jogo vai deixar em aberto a possibilidade da manutenção sem recurso ao jogo do play-off, ou lutar apenas pelo play-off. A pressão está nos dois lados. Estas duas equipas têm vivido e sobrevivido, conseguindo ir dando sinais de que estão na luta. Desde o início do campeonato que se encontram nessas posições. A pressão é algo que as duas têm lidado desde o início, ininterruptamente», destacou José Gomes.

Em conferência de imprensa, o treinador do Marítimo elogiou o próximo adversário na Liga: «Espero um Paços [de Ferreira] à semelhança daquilo que tem vindo a fazer nos seus melhores jogos. O último [derrota frente ao Famalicão por 3-1], como foi dito pelo seu treinador, não foi dos seus melhores jogos, mas os outros, quer em Arouca (1-1), quer em Guimarães (0-0), foram», sublinhou José Gomes, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

,