A FIGURA: Tomás Handel

Exibição segura e de qualidade aquela que o jovem médio deixou esta tarde num jogo muito difícil. Foi um triunfo de eficácia aquele que V. Guimarães alcançou no terreno do Marítimo, e Handel deixou a sua marca nos dois golos. Primeiro isolou Jota Silva, no lance da grande penalidade que deu o 1-0. E depois fez o passe mal interceptado por Mosquera, que veio a ser aproveitado por André Silva no 2-0.

O MOMENTO: desperdício de Riascos (90+4m)

Cruzamento de Bruno Xadas a partir da esquerda, e Riascos com tudo para marcar, cabeceia ao lado desperdiçando clamorosamente o empate ante um Vitória que se limitava a defender o resultado.

OUTROS DESTAQUES:

Vitor Costa e Geny Catamo: o lateral, que alinhou de início e esteve quase sempre bem a defender a apoiar ao ataque, assistiu o extremo, lançado a jogo na segunda parte, para o golo de honra do Marítimo.

Félix Correia e Xadas: foram os elementos mais inconformados do Marítimo, criando jogo ofensivo e desequilíbrios em grande volume que não foram materializados em golos e que poderiam, justamente, ter dado outro resultado aos insulares.

Zé Carlos: saiu precocemente do jogo, muito por culpa do amarelo que viu ainda muito cedo. Mas deixou a sua marca a converter a grande penalidade que deu o 1-0 aos vimaranenses.

André Silva: não teve muito jogo para brilhar na frente, e muitas vezes preocupou-se mais em ajudar na manobra defensiva. Mas soube ser paciente e esperar pelo momento certo e disse presente com o 2-0.