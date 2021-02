Declarações do treinador do Marítimo, Milton Mendes, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, após a derrota por 2-1 ante o Tondela, em jogo da 19.ª jornada:

[Cinco derrotas seguidas] «Não vejo como pressão, mas é lógico que cinco derrotas é sempre um número que é considerado elevado, na medida que o futebol é feito de resultados. O Milton nunca vai ser problema, o Milton é sempre uma solução. Estou tranquilo. Depois disto vou ter uma conversa com o presidente e vamos avaliar os prós e contras. Até porque a minha relação com o Marítimo sempre foi muito boa.»

[Reunião com a direção]: «Quando eu entrei nesta equipa, era um sonho meu ser treinador principal e consegui. A equipa estava em último e conseguimos chegar ao sétimo ou oitavo lugar. Foi assim que eu tentei fazer as coisas, objetivando sempre o melhor para o clube. Está tudo em cima da mesa. Eu cumprimentei rapidamente o presidente e disse que queria falar com ele. Eu posso estar a ver uma coisa e ele pode estar a ver outra.»