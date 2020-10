O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, considerou este sábado que é «uma situação anormal» ter tantas baixas no plantel para enfrentar o Marítimo no domingo, em jogo da quinta jornada da I Liga, mas vê isso como uma oportunidade de «crescer».

«Gostava de ter os jogadores todos, porque a competitividade interna aumenta. Se há coisas positivas que isto traz é que me está a preparar para ser melhor no futuro e reagir mais rápido à adversidade», apontou Soares, na conferência de imprensa de antevisão.

Kewin, Abdu Conté, D’Alberto, Pedro Amador, Sori Mané, André Luís e Derik Lacerda estão lesionados e Ibrahima Camará, por outro lado, testou negativo à covid-19 e foi autorizado a reintegrar os treinos, este sábado.

Por outro lado, Ricardo Soares considera que o Marítimo é uma equipa com «muita qualidade individual, defende com muita gente e é forte nos duelos e bolas paradas».

O Moreirense não venceu nas últimas três jornadas, depois de uma entrada triunfal ante o Farense, por 2-0. «O futebol é ganhar, o resultado está sempre presente na minha cabeça e temos de evoluir para estarmos mais próximos da vitória. Este é o ADN que queremos. É certo que faremos mais e melhor, mas há um tempo para isso e não ultrapassaremos etapas», garantiu.

Por isso, acrescentou, o Moreirense vai a jogo «com o pensamento de entrar para ganhar», mas não quer surpresas. «Respeitamos muito o Marítimo. Todas as equipas têm coisas muito boas e outras menos boas. Encontraremos a melhor forma para atacar os espaços concedidos e transformar o jogo em sucesso para nós», analisou.

O Moreirense-Marítimo tem início às 15 horas de domingo.