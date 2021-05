Júlio Velázquez, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após o empate a uma bola frente ao Paços de Ferreira, no jogo de abertura da 32.ª jornada:



«Acho que o resultado é justo. Eles começaram melhor que nós, não só pelo golo. Nós fomos de menos a mais no jogo. Custou-nos a entrar no jogo, mas depois ficámos mais coordenados, compactos e fizemos a escolha certa em cada momento. Soubemos encontrar os espaços e onde pressionar o adversário.



Este era um jogo difícil contra uma grandíssima equipa. Fiquei satisfeito pela capacidade de adaptação da minha equipa. É como digo: fomos de menos a mais no jogo. Acabámos melhor a primeira parte e na segunda parte a equipa continuou a crescer e interpretou bem o jogo sem bola. Com bola, conseguimos perceber o que o jogo pedia e onde estavam os espaços para criar perigo.



Dei os parabéns à minha equipa pela capacidade anímica e pela qualidade que teve. Jogámos contra uma grande equipa, recheada de jogadores de qualidade e com uma excelente equipa técnica. Os nossos jogadores estão de parabéns. Vínhamos para ganhar, mas o empate não foi mau tendo em conta o desenrolar do jogo. Foi mais um ponto na nossa caminhada. Não tenho dúvidas de que vamos conseguir a manutenção.



Na primeira parte não estivemos bem no controlo dos corredores. Eles chegam muito bem ao corredor contrário e chegámos tarde aos lances. Depois, melhorámos e encontrámos melhor os espaços. Era difícil de progredir em ataque posicional e tínhamos de fazer as escolhas certar para atrair dentro e jogar fora. Não é fácil competir e igualar o jogo depois de entrar praticamente a perder.



O jogo poderia ter caído para qualquer lado no final, mas considero o resultado justo pelo que aconteceu.»