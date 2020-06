Júlio Velázquez, treinador do Vitória de Setúbal, em declarações na sala de imprensa do estádio do Marítimo após o empate a uma bola, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

«Primeiro jogo depois de um período muito difícil e muito particular a nível mundial. Acho que demos um passo importante ao nível da sociedade, voltando a jogar e a exercer a nossa profissão. Ainda falta, mas demos o primeiro passo e temos de ficar contentes.»

«O Marítimo entrou melhor que nós. Nos primeiros 15 minutos, custou-nos entrar no jogo, com muitas perdas de bola, e sofremos um golo. Melhorámos claramente a partir dos 20 minutos. Atacámos melhor e tivemos mais calma com a bola. Estivemos mais compactos e mais agressivos na pressão.»



«No segundo tempo, mudou completamente o jogo. Ainda melhorámos mais. Fizemos a pressão em bloco alto e tentámos provocar ainda mais o erro do adversário, para atacar de uma maneira mais compacta. No final, conseguimos empatar e até ficámos em condições de poder ganhar o jogo. Fizemos tudo até ao final. Tentámos conquistar os três pontos, mas temos de ficar muito satisfeitos e orgulhosos da equipa. Conseguir um ponto num estádio tão difícil e contra uma equipa difícil é para ficar contentes e aproveito para dedicar o ponto de hoje aos nossos adeptos, que ainda não podem vir às bancadas.»