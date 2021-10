Por: Rui Santos

FIGURA: Matheus Nunes

Que semana para o médio luso-brasileiro dos leões. Chamado pela primeira vez por Fernando Santos à seleção portuguesa, abriu o marcador em Arouca, num jogo em que desempenhou funções mais ofensivas no triângulo do meio-campo do Sporting, explorando também mais a ala esquerda junto a Nuno Santos. É um pulmão na equipa dos leões e cada vez mais uma certeza.

Momento do jogo: 1-2, o golo da acalmia (54m)

O Arouca tinha acabado de empatar e o jogo adivinhava complicar-se para o Sporting. Valeu aos leões o golo de Nuno Santos, num lance em que Fernando Castro podia ter feito melhor. De uma assentada, o Sporting recuperou a vantagem no marcador e esvaziou o balão de esperança do Arouca. Um momento definidor do encontro.

OUTROS DESTAQUES

Oday Dabbagh: surpresa no onze de Armando Evangelista, no lugar do até aqui titularíssimo André Silva, deu velocidade e dinamismo ao ataque do Arouca. Podia ter marcado aos 26 minutos, mas assustou-se perante Adán. Redimiu-se no reatamento, numa recarga vitoriosa após uma bela jogada de Bukia.

Pablo Sarabia: fez duas assistências para golo e ainda estará para perceber como também não fez o gosto ao pé. Foi protagonista de vários lances de perigo no ataque leonino, tendo perdido vários duelos para o guarda-redes adversário. Este foi, provavelmente, o jogo em que mais se viu o que o espanhol pode fazer ao serviço da equipa de Ruben Amorim.

Daniel Bragança: a forma como, aos 50 minutos, perto da sua área, contornou a pressão do Arouca e descobriu Matheus Nunes do outro lado do terreno é elucidativo da sua qualidade técnica e visão de jogo. Um pé esquerdo de veludo, a pedir mais relevo no jogo do Sporting. Esteve no início das duas jogadas que deram os golos dos leões.

Bukia: não foi sempre regular na exibição, mas foi quase sempre irrequieto e veloz pelos corredores e mostrou do que é capaz na arrancada e no cruzamento que resulta no golo de Oday Dabbagh.