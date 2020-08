O Farense assinou contrato com Cláudio Falcão, jogador que estava desvinculado depois de rescindir amigavelmente com o Desp.Aves. A duração do contrato terá três anos, como informa o clube em nota oficial.

«A Sporting Clube Farense - Algarve Futebol S.A.D. comunica que chegou a acordo com o atleta Cláudio Falcão para a celebração de um contrato com a duração de três épocas desportivas. O jogador, fortemente concorrido por vários clubes nacionais e internacionais, optou pelo projeto do clube, salientando a importância da estrutura, do treinador e do presidente no momento da escolha», pode ler-se.

Aos 26 anos, o jogador conhece a sua terceira equipa da carreira, depois de avenses e Independente de Limeira, o clube brasileiro que o formou. O jogador representa a quinta contratação do promovido clube de Faro, depois de Amine Oudrhiri (Leixões), Ricardo Velho (Sp. Braga), Pedro Henrique (Benfica) e Rafael Defendi (Famalicão).