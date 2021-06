O futebolista espanhol Fran Navarro é reforço do Gil Vicente, clube que confirmou, este sábado, a contratação do avançado, num «contrato válido por três anos», até 2024.

Navarro, que participou no Europeu sub-17 por Espanha, em 2015, chega ao emblema de Barcelos oriundo do Valência, clube no qual fez praticamente todo o percurso no futebol.

Em 2020/2021, Navarro, de 23 anos, fez oito golos em 12 jogos pela equipa B do Valência.